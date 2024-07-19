В Тель-Авиве заявили о повышенной готовности после атаки беспилотников

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что город находится в состоянии повышенной готовности после атаки беспилотника. Об этом сообщает газета Haaretz.

О переходе Тель-Авива в режим повышенной готовности мэр сообщил в социальных сетях.

До этого военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявлял, что в ночь на 19 июля хуситы совершили атаку на Тель-Авив с использованием нового беспилотника «Яффо».

В ночь на 19 июля сообщалось, что как минимум два человека пострадали в результате взрыва в Тель-Авиве. Двое были госпитализированы с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре человека получили помощь на месте происшествия — у них шок.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляли, что причиной взрыва стало падение «воздушной цели».

Ранее хуситы атаковали ракетами и дронами израильское судно в Аденском заливе.