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В Тель-Авиве заявили о повышенной готовности после атаки беспилотников

Мэр Тель-Авива Хульдаи: город находится в повышенной готовности после атаки БПЛА

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Depositphotos

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что город находится в состоянии повышенной готовности после атаки беспилотника. Об этом сообщает газета Haaretz.

О переходе Тель-Авива в режим повышенной готовности мэр сообщил в социальных сетях.

До этого военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявлял, что в ночь на 19 июля хуситы совершили атаку на Тель-Авив с использованием нового беспилотника «Яффо».

В ночь на 19 июля сообщалось, что как минимум два человека пострадали в результате взрыва в Тель-Авиве. Двое были госпитализированы с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре человека получили помощь на месте происшествия — у них шок.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляли, что причиной взрыва стало падение «воздушной цели».

Ранее хуситы атаковали ракетами и дронами израильское судно в Аденском заливе.

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