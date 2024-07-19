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Хуситы использовали новый дрон при атаке на Тель-Авив

Хуситы сообщили, что нанесли удар по Тель-Авиву с помощью нового дрона «Яффо»

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Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) в ночь на 19 июля совершило атаку на Тель-Авив с использованием нового беспилотника «Яффо». Об этом заявил военный представитель шиитского движения Яхья Сариа, передает ТАСС.

Он уточнил, что дрон «Яффо» способен обходить системы противовоздушной обороны противника.

По его словам, была проведена «военная операция», заключавшаяся в нанесении ударов по «одному из важных объектов».

Кроме того, шиитское движение пригрозило, что теперь Тель-Авив станет «основной целью» хуситов в пределах досягаемости их вооружений.

В результате ночного взрыва в Тель-Авиве, по последним данным израильских СМИ, пострадали семь человек. Еще один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение «воздушной цели». После этого йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку и пообещали раскрыть детали удара позже.

Ранее хуситы атаковали ракетами и дронами израильское судно в Аденском заливе.

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