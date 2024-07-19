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В Крыму назвали намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море бредом

Константинов: размещение сил НАТО в Черном море — бред сумасшедшего

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Vadim Ghirda/AP

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал бредом намерение украинских властей обеспечить постоянное присутствие сил Североатлантического альянса в Черном море.

Он напомнил, что присутствие НАТО в Черном море регулируется не указами президента Украины Владимира Зеленского, а «международными договорами столетней выдержки».

«Это все напоминает бред сумасшедшего», — сказал Константинов РИА Новости.

До этого Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны. Целью стратегии является «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины». Из подписанного документа следует, что она будет распространяться на прибрежные территории Украины, а также морские границы страны и «другие районы Мирового океана», где у Украины есть какие-либо интересы.

Глава крымской миссии Заур Смирнов назвал эту морскую стратегию фарсом, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что эта стратегия останется только на бумаге, а военный эксперт Константин Сивков сказал, что украинское руководство излагает бестолковые мысли.

Ранее США передали Украине патрульные катера.

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