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Еще четыре беспилотника ВСУ сбили в Курской области

Смирнов: силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Курской областью

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Evgeniy Maloletka/AP

Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

В 1:46 мск в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В 2:11 мск врио губернатора сообщил о работе средств ПВО. Спустя 17 минут он рассказал о сбитии войсками ПВО семи беспилотников ВСУ.

О повреждениях или пострадавших в результате атаки украинских дронов не сообщалось.

17 июля Смирнов рассказал об атаке дронов ВСУ на село Новоивановка Суджанского района Курской области. По его словам, одной из целей беспилотников стал грузовой автомобиль. В результате удара пострадал водитель транспортного средства и двое работников сельскохозяйственного предприятия.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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