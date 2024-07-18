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Захарова предрекла снижение мобилизационного возраста на Украине

Захарова заявила, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен.

«Активизировались разговоры о понижении в будущем 25-м году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет», — сказала она.

При этом, по ее словам, власти Украины отрицают эти планы.

«Нет никаких сомнений, что и в этот раз будет так же, и мобилизационный возраст на Украине будет снижен. Я думаю, что отметка 18 лет — это не предел», — заявила она.

До этого сообщалось, что украинское минобороны намерено искать подлежащих призыву граждан по принципу интернет-таргетинга. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на замглавы ведомства Екатерину Черногоренко. Она объяснила, что украинские военкоматы формируют перечни призывников по навыкам и возрасту, запрошенным генштабом ВСУ. Все эти данные вносят в систему «Оберег», которая, как утверждает Черногоренко, позволяет сделать процесс рассылки повесток более целевым.

Ранее в МИД Венгрии обвинили Украину в нарушении прав человека при мобилизации.

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