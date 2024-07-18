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Стали известны потери ВСУ за сутки

Минобороны России: Украина за сутки потеряла до 1755 военнослужащих

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия за сутки потеряла до 1755 солдат в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Уточняется, что больше всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг» — 520 и 540 военных соответственно. В зоне ответственности группировок войск «Север», «Восток» «Центр» и «Днепр» Украина за сутки потеряла до 695 военнослужащих.

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении до 120 украинских солдат, танка и двух 155-мм гаубиц М777 американского производства.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ потеряли до ста человек на Херсонском направлении за последние сутки.

Он добавил, что группировка войск «Днепр» несколько раз мощно ударила по четырем бригадам украинской армии в районах Пятихатки, Жеребянки, Садового и Михайловки.

Ранее в США заявили, что Украина может лишиться поддержки Запада.

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Операция на Украине
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