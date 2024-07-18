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На Южном Урале солдат избил сослуживца лопатой из-за шапки

В Челябинской области солдат ударил сослуживца лопатой по лицу из-за шапки

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Depositphotos

В Чебаркуле двое рядовых подрались из-за форменной шапки. О конфликте сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

По данным суда, все случилось в конце января 2024 года. Солдат на время встречи с родственниками одолжил у сослуживца форменную шапку, посчитав ее более привлекательной.

Во время уборки снега на плацу воинской части хозяин потребовал вернуть свою шапку, но рядовому тон сослуживца не понравился, из-за чего он пригрозил, что вообще может ее не отдать. Владелец шапки разозлился и ударил оппонента по лицу штыковой лопатой, которой долбил наледь.

Позже медики зафиксировали у пострадавшего ушиб верхней губы и перелом зубов. А нападавшему вменили нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Однако солдат наказания не понес — суд прекратил уголовное дело, так как конфликтующие помирились.

В итоге пострадавший вернул шапку виновнику, а тот, в свою очередь, возместил деньгами моральный, материальный и физический вред потерпевшему. Также он принес извинения перед строем сослуживцев.

Ранее под Белгородом боец ЧВК «Вагнер» и его брат получили по 3,5 года за нападение на участкового.

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