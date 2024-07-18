Российские военные ударили по военному аэродрому в Полтавской области Украины

Российские военные в ночь на 18 июля нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, аэродром после прошлых российских ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные производства Великобритании, замеченные в небе над Харьковом.

Лебедев рассказал, что после удара местные жители заметили большое зарево и «сильную взрывную волну».

Кроме того, ВС РФ нанесли два удара в направлении нефтеперерабатывающего завода Кременчуга, произошел сильный взрыв. Второй удар был нанесен в направлении вагоностроительного завода — в другой стороне города. После прилета туда выехали несколько карет скорой помощи. Лебедев уточнил, что на территории завода ремонтировали тяжелую гусеничную технику.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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