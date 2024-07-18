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Российский боец рассказал, что ВСУ бегут с позиций на Покровском направлении

ТАСС: ВСУ бегут с позиций на Покровском направлении, оставляя раненых

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Alastair Grant/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут с позиций в Новоселовке Первой и ее окрестностях, оставляя раненых. Об этом ТАСС сообщил командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным «Литвин».

«Противник бежит с позиций. Уходить пытаются спешно, оставляют раненых», — сказал он.

По словам Литвина, украинская группировка на этом участке фронта практически находится в окружении, поскольку все пути отхода контролирует российская артиллерия.

До этого сообщалось, что подразделения ВСУ обстреляли своих сослуживцев, которые оставили позиции под Стельмаховкой в Луганской народной республике (ЛНР) после боев с российскими войсками.

В июне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские солдаты пытались самовольно покинуть позиции на Краснолиманском направлении, захватив с собой оружие и технику. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Ямполь на территории в ДНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил одно из подразделений армии страны в дезертирстве.

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