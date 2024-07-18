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В Днепропетровске и Кривом Роге произошли взрывы

После Киева взрывы произошли в Днепропетровске и Кривом Роге

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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы произошли в Днепропетровске и Кривом Роге во время объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН, ссылаясь на мониторинговые каналы.

«В Днепре (Днепропетровске. — ред.) и Кривом Роге слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале этого телеканала.

На текущий момент в Днепропетровской области все еще звучат сигналы воздушной тревоги.

Чуть раньше этой же ночью взрывы раздались в Киеве.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в столице Украины. По его словам, в городе произошли взрывы на левом берегу Днепра. Также чиновник сообщил о пожаре в Дарницком районе Киева. В столице Украины и еще 15 ее регионах перед взрывом звучала воздушная тревога. Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны в Киеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

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