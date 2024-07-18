Корабль «Виктор Великий» отбуксируют на Балтику

Патрульный корабль проекта 22160 под названием «Виктор Великий» в настоящее время транспортируется по внутренним водным путям из Зеленодольска в Санкт-Петербург для проведения испытаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Корабль был заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года, спущен на воду в мае 2024 года.

После завершения испытаний «Виктор Великий» планируется включить в состав Черноморского флота. Патрульные корабли данного проекта обычно оснащены пулеметами, гранатометами и артиллерийской установкой АК-176МА. Они также могут перевозить контейнерный комплекс с крылатыми ракетами.

В июне головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на первые испытания. Спуск же корабля на воду состоялся на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе испытаний специалисты проведут проверки функционирования двигательной установки, а также бортовых систем оборудования.

Ранее США передали Украине патрульные катера.