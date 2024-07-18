Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корабль «Виктор Великий» отбуксируют на Балтику

ТАСС: корабль «Виктор Великий» отбуксируют на Балтику для испытаний

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Патрульный корабль проекта 22160 под названием «Виктор Великий» в настоящее время транспортируется по внутренним водным путям из Зеленодольска в Санкт-Петербург для проведения испытаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Корабль был заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года, спущен на воду в мае 2024 года.

После завершения испытаний «Виктор Великий» планируется включить в состав Черноморского флота. Патрульные корабли данного проекта обычно оснащены пулеметами, гранатометами и артиллерийской установкой АК-176МА. Они также могут перевозить контейнерный комплекс с крылатыми ракетами.

В июне головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на первые испытания. Спуск же корабля на воду состоялся на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе испытаний специалисты проведут проверки функционирования двигательной установки, а также бортовых систем оборудования.

Ранее США передали Украине патрульные катера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами