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Российские аналитики рассказали, кто строил и оснащал здания ГУР Украины

ЛИЭКС: ЦРУ контролировало строительство и оснащение зданий ГУР Украины

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Dimant/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)

Строительство и оснащение зданий Главного управления разведки (ГУР) Украины было оплачено ЦРУ США. Об этом со ссылкой на лабораторию Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС) сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о зданиях для спецподразделений ГУР и департамента электронного шпионажа. На них ЦРУ выделило «десятки миллионов долларов».

«Официально такая щедрость объяснялась опасениями, что старые здания уязвимы для российской разведки», — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, новое оборудование позволило ГУР перехватывать большие потоки информации, прежде всего в сетях сотовой связи ДНР и ЛНР. Утверждается, что ранее необработанные данные пересылались для расшифровки в США.

10 июля в Москве задержали агента ГУР, готовившего теракт против российских военных. Завербованный россиянин 1994 года рождения через курьерские службы «организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности», которые были замаскированы в подарочную упаковку, «по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства».

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта украинских спецслужб на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов».

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