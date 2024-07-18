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Украинская армия не в состоянии сосредоточить крупные силы для контратак под Харьковом

РИА Новости: ВСУ не могут сосредоточить крупные силы для контратак под Харьковом

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Evgeniy Maloletka/AP

Из-за ударов российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сосредоточить под Харьковом крупные подразделения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал оператор беспилотника с позывным «Еж».

По словам бойца, украинская сторона может контратаковать лишь небольшими группами в 12-15 человек. Причем украинские солдаты прибывают на передовую только на легких бронеавтомобилях, так как тяжелые бронетранспортеры сразу уничтожаются.

«Еж» отметил, что российские ударные дроны «Ланцет» ликвидируют технику противника еще на подходе к линии боевых действий. Также уничтожаются и пункты временной дислокации. Поэтому украинское командование не в состоянии сконцентрировать крупные силы в ближайшем тылу.

До этого сообщалось, что в Херсонской области пропал без вести целый полк ВСУ.

Несколько дней назад депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские власти пытаются отстранить тех представителей руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые понимают катастрофические последствия возможного нового украинского наступления, им нужен больший «мясник», чем главком Александр Сырский.

Ранее Алаудинов заявил о возможности скорого завершения СВО.

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