Минобороны рассказало о младшем лейтенанте, принявшем в бою командование над ротой

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о младшем лейтенанте Павле Кузнецове, который в ходе боя, когда его командир был ранен, взял на себя управление ротой. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что во время выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта противника в составе мотострелковой роты командир роты получил ранение и был неспособен продолжать командовать подразделением. Понимая, что потеря управления может привести к серьезным потерям среди российских военнослужащих, Кузнецов принял на себя командование ротой.

Младший лейтенант был отмечен за свою оперативность и точность в управлении боевыми действиями. На передовой линии атаки он лично уничтожил пулеметный расчет противника выстрелом из гранатомета.

Также сообщается о лейтенанте Мгере Кочаряне, командире взвода минометной батареи, который успешно выполнял задачи по огневой поддержке наступления российских войск. В ходе разведки был обнаружен хорошо замаскированный опорный пункт противника, на что Мгер оперативно отреагировал, передав координаты цели для поражения. С помощью грамотного управления минометным огнем своего подразделения он эффективно нанес удар по противнику, подчеркнули в военном ведомстве.

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