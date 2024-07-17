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Атакованы еще семь населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

До сих пор информация о пострадавших при этих атаках жителях не поступала.

В селе Старый Хутор из-за атаки дрона пострадало домовладение и два легковых автомобиля. В Михайловке из-за атаки были повреждены бак, колеса и заднее стекло комбайна. Село Козинка пережило уже вторую атаку за день, в результате которой пострадали два дома, в одном из которых повреждены кровля и фасад, а в другом — крыша летней кухни. В Мокрой Орловке были сброшены с беспилотника два взрывных устройства, которые загорелись на территории частного домовладения. В Новостроевке-Первой из-за сброса боеприпаса полностью сгорел автомобиль.

В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка после атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома. Еще один FPV-дрон атаковал частный дом в селе Муром — дом полностью разрушен.

Днем 17 июля дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. В результате атак никто из людей не пострадал. В Новопетровке сброшенный с БПЛА снаряд повредил газопровод, из-за чего газоснабжения на время лишились жители этого села и соседнего Карабаново, а также хутора Бабка.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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