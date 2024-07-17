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Оппозиционер призвал Францию выйти из плана по участию в войне с РФ

Оппозиционер Филиппо призвал Францию выйти из плана по участию в войне НАТО с РФ

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Vincent Isore/Global Look Press

Оппозиционер и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из плана ФРГ на случай возникновения войны между НАТО и Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Германия тайно прилагает гигантские усилия в сфере логистики, направленные на то, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от России», — описал этот план Филиппо.

По его словам, его французским коллегам-парламентариям необходимо срочно обсудить этот вопрос и покинуть НАТО, чтобы избежать участия в подобном, а не «устраивать цирк».

До этого стало известно, что ФРГ может послать сотни тысяч военных к границе с РФ в случае войны между НАТО и Россией.

«Секретный «Оперативный план Германия» непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны», — сообщили в немецком командовании.

Численность бундесвера составляет около 180 тыс. человек. К границе РФ могут быть переброшены не только немецкие солдаты, но и бойцы остальных стран НАТО.

Ранее в Госдуме отреагировали на опубликованный ФРГ план войны с РФ.

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