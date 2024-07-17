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В Белгородской области сбили украинский беспилотник

МО РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике в Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

Дрон самолетного типа был сбит около 16:00 мск. Конкретное место происшествия не называется.

До этого БПЛА ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. После атак были повреждены несколько домов, а также линия газопередачи.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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