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Опубликованы первые кадры с возвращением бойцов РФ из украинского плена

Минобороны показало кадры с возвращением военных РФ из украинского плена

Минобороны РФ опубликовало кадры с возвращением российских военнослужащих из плена.

На кадрах российские военнослужащие рассаживаются в синие автобусы, а потом колонна в сопровождении скорой и военных двигается к месту прибытия. Также на видео некоторые бойцы обращаются к своим родным и близким, а также звонят им по телефону.

17 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории возвращены 95 российских военных, находившихся в плену. Взамен Киеву были переданы 95 военных Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ отметили, что в переговорах по обмену пленными посредническое участие приняли Объединенные Арабские Эмираты.

В министерстве сообщили, что вернувшиеся из плена в результате очередного обмена военные будут доставлены в Москву на медосмотр, после чего им в случае необходимости будет оказана медицинская помощь и предоставлена возможность реабилитации в медучреждениях ведомства.

Ранее немецкий медик, служивший в ВСУ, рассказал об отношении украинских бойцов к пленным российским военным.

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