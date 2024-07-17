Беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атак никто из людей не пострадал. В селе Борки атака дрона-камикадзе привела к повреждению частного дома — в нем пробита кровля и выбиты окна. В Новопетровке сброшенный с БПЛА снаряд повредил газопровод, из-за чего газоснабжения на время лишились жители этого села и соседнего Карабаново, а также хутора Бабка.

В селе Козинка сброс еще одного боеприпаса с дрона привел к повреждению кровли и фасада частного дома, а в Безымено четыре атаки БПЛА привели к возгоранию в одном доме и повреждениям в двух других. Пожар был быстро потушен.

На местах происшествия работают оперативные службы.

До этого Минобороны РФ сообщило о ликвидации дрона ВСУ над Белгородской областью.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее Mash сообщил о подрыве ВСУ вышки сотовой связи в Белгородской области.