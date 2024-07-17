Вернувшиеся из плена российские военные пройдут лечение в московских медучреждениях

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. В результате на родину возвращены 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что освобожденные россияне будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, где им будет оказана медицинская помощь и предоставлена возможность реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Отмечается, что в переговорах по обмену пленными посредническое участие приняли Объединенные Арабские Эмираты.

14 июля уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец сказал, что Киев планирует провести обмен женщинами-военнопленными с Россией.

Ранее немецкий медик, служивший в ВСУ, рассказал об отношении украинских бойцов к пленным российским военным.