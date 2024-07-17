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В подполье сообщили об ударе в Запорожской области после прибытия подкрепления ВСУ

РИА: нанесены удары после прибытия подкрепления ВСУ в Запорожскую область

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

По городу Орехов в Запорожской области и его окраинам российские силы нанесли удары в связи с прибытием подкреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, Орехов и окраины города получили «хорошую порцию артиллерийских ударов».

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские артиллеристы нанесли удар по скрытым позициям Вооруженных сил Украины в районе Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР). По его словам, новые скрытые позиции и наблюдательный пункт ВСУ у линии соприкосновения в районе Макеевки ВС РФ обнаружили во время аэроразведки местности.

Марочко также сообщал, что командование ВСУ перебросило группу солдат на Сватовско-Кременское направление, поставив перед ними задачу наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются поджечь леса в Северодонецке.

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