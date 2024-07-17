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В России объяснили полет самолета ВВС Британии над Харьковом

Депутат Чепа: всю разведку на Украине ведут с помощью западной техники

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Vadim Ghirda/AP

Вся разведывательная деятельность на Украине ведется с помощью западной техники. Об этом заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так парламентарий прокомментировал полет учебно-пилотажного самолета Grob Prefect T1 ВВС Великобритании над территорией ДНР, Запорожской и Харьковской областей.

Чепа посетовал, что самолет заметили, но не сбили.

До этого стало известно, что Греция планирует передать США 32 истребителя F-16 Block-30 с целью модернизации и последующей отправки Украине. Также Киев ожидает 60 списанных F-16 из Нидерландов, Дании и Норвегии. При этом украинские власти утверждают, что им необходимо около 150 истребителей.

Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не планирует передавать Украине свои боевые самолеты.

Ранее стало известно, что США передадут Украине «уцененную» ЗРК Patriot.

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Операция на Украине
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