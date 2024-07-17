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Российские силы ударили по командному пункту СБУ в Киеве и ранили замглавы ведомства

В Киеве в начале недели поразили ракетой командный пункт СБУ и ранили замглавы

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Stringer/Reuters

В Киеве поразили ракетным ударом командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ) в начале этой недели. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

По словам источника агентства, несколько офицеров, которые находились в командном пункте, не выжили в результате удара. Также легкие ранения получил первый заместитель главы СБУ.

До этого в начале июля в Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Сначала местные жители сообщали о серии взрывов в столице. После чего в городе зафиксировали задымление в ряде районов.

Российские военные уничтожили под Херсоном два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, группировка войск «Днепр» ударила по живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Бургунки и Херсона.

Ранее в ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении.

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