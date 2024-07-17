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Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ под Херсоном

Сальдо: ВС РФ уничтожили под Херсоном склады боеприпасов ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Российские военные уничтожили под Херсоном два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, группировка войск «Днепр» ударила по живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Бургунки и Херсона.

Помимо складов, российские военные поразили танк, семь автомобилей, две гаубицы М777 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н». Всего за сутки, по данным Сальдо, украинская армия потеряла до 120 военнослужащих.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска за последние несколько суток уничтожили около 10 водных переправ Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол вблизи города Купянска Харьковской области.

Он подчеркнул, что на данный момент перед российскими военным стоит задача по недопущению восстановительных работ на водных переправах. Также бойцы РФ должны помешать противнику возвести новые понтоны на других участках реки, отметил эксперт.

Ранее в ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении.

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