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В Германии пожаловались на беспилотники, которые следят за солдатами ВСУ

Politico: неопознанные БПЛА следят за подготовкой украинских солдат в Германии

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Ashley Chan/Global Look Press

В Германии неопознанные беспилотники следят за подготовкой украинских солдат. Об этом сообщило издание Politico.

Корреспонденты отметили, что у немецких военных есть подозрения начет того, кто может посылать беспилотники. Однако вместо того, чтобы вмешаться, они приказывают украинским военнослужащим включить потенциально враждебные дроны в свои учения в качестве подготовки.

Полковник Роланд Бескер пожаловался, что технически невозможно заблокировать все частоты, которые могут использовать для управления дронами.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал о более чем 40 тысячах украинских военных, которые прошли обучение по стандартам Вооруженных сил Соединенного Королевства. Тренировки проводятся в раках миссии Interflex (Operation Interflex), организованной Великобританией совместно со странами-участниками Объединенного экспедиционного корпуса и другими союзниками. Ее обучение финансируется Британией.

Ранее власти Херсонской области сообщали о заключенных, которые воюют в рядах ВСУ.

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