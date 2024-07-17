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Стало известно о подготовке обмена 180 пленными между Киевом и Москвой

Bloomberg: Россия и Украина готовят обмен 180 пленных 17 июля

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Украина и Россия планируют 17 июля провести очередной обмен военнопленными, посредником при проведении выступят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации агентства, каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Это будет шестым обменом, проведенным при помощи ОАЭ, с начала этого года.

14 июля уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что украинская сторона собирается провести «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией. По его словам, в подготовке к обмену Украине помогают ОАЭ.

При этом за несколько дней до этого — 9 июля — Лубинец исключал возможность обмена большим количеством военнопленных. Омбудсмен пояснил, на это влияет разница в числе пленных российских и украинских бойцов.

25 июня Москва и Киев произвели обмен военнопленными. В министерстве обороны РФ рассказали, что с территории Украины были возвращены 90 солдат.

Ранее МО РФ показало видео допроса пленного колумбийца.

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