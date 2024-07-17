В ЛНР сообщили об уничтожении солдат и бронетехники ВСУ

Российские артиллеристы нанесли удар по скрытым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом со ссылкой на источники заявил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого передает ТАСС.

По его словам, новые скрытые позиции и наблюдательный пункт ВСУ у линии соприкосновения в районе Макеевки ВС РФ обнаружили во время аэроразведки местности.

«После передачи координат целей нашим артиллеристам по противнику было нанесено огневое поражение, в результате чего было уничтожено до отделения украинских боевиков, две единицы техники западного производства с боекомплектом», — заявил эксперт.

До этого Марочко сообщал, что командование ВСУ перебросило группу солдат на Сватовско-Кременское направление, поставив перед ними задачу наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

11 июля сообщалось, что расчет пушки «Рапира» в течение нескольких дней уничтожил из охотничьих ружей семь дронов ВСУ под Сватово в ЛНР. При этом боец с позывным «Путник» отметил эффективность мобильных средств радиоэлектронной борьбы для борьбы с натиском дронов.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются поджечь леса в Северодонецке.