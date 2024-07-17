Российские военные уничтожили несколько водных переправ ВСУ под Купянском

Российские войска за последние несколько суток уничтожили около 10 водных переправ Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол вблизи города Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

«За последние несколько суток ВС РФ на Купянском направлении сосредоточили свое внимание на нарушении логистики вооруженных формирований Украины. С этой целью нашими военнослужащими было уничтожено порядка 10 переправ через реку Оскол», — сказал он со ссылкой на свои источники.

Марочко подчеркнул, что на данный момент перед российскими военным стоит задача по недопущению восстановительных работ на водных переправах. Также бойцы РФ должны помешать противнику возвести новые понтоны на других участках реки, отметил эксперт.

До этого Вооруженные силы России точечными ударами уничтожили склады ВСУ, а также здания, в которых были организованы оборонительные позиции украинских солдат в Купянске.

В ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении.