Губернатор сообщил о пострадавшем во время атаки дрона ВСУ в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, пострадал дежурный спасатель. Его доставили в Глушковскую районную больницу, где ему помогут медики.

Накануне украинский беспилотник вновь сбрасывал взрывное устройство на один из домов в поселке Теткино. В итоге пострадал местный житель.

В тот же день жителя Воронежской области ранило при падении осколков беспилотника ВСУ. Также в поселке зафиксировали повреждения остекления в двух многоквартирных домах. Во время инцидента в поселке пропадало электричество, но все уже восстановили.

Также глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.