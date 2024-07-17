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Три беспилотника уничтожены за ночь над Белгородской и Воронежской областями

МО РФ: три БПЛА уничтожены над Воронежской и Белгородской областями

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь три БПЛА над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи <...> дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и два беспилотных летательных аппарата уничтожены над Воронежской областью», — уточнили в военном ведомстве.

Накануне житель Глушковского района Курской области получил ранение в результате атаки украинского беспилотника.

До этого сообщалось, что в Воронежской области после падения обломков украинского беспилотника ночью 16 июля в поселке городского типа Подгоренский загорелась сухая трава. Также в поселке зафиксировали повреждения остекления в двух многоквартирных домах. Один местный житель получил резаную рану правого предплечья.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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