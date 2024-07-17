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AIK: Украина либо пойдет на переговоры, либо потерпит поражение

Al Khaleej: Киев стоит перед выбором между переговорами и поражением

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

У Киева осталось только два варианта дальнейших действий: мирные переговоры или стратегическое поражение. Такое мнение опубликовано в материале газеты Al Khaleej.

В материале сказано, что Вооруженные силы России продвигаются вперед и добиваются тактических успехов.

«И это при том, что США и ЕС выделили миллиарды долларов, чтобы накачать ВСУ оружием и боеприпасами, надеясь достичь хоть какого-то продвижения на фронте», — сказано в сообщении.

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев до этого заявил, что Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях.

14 июля депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что главнокомандующий армией страны Александр Сырский согласен на капитуляцию. По словам законодателя, военачальник не верит в способность Киева одержать победу в конфликте против Москвы. В связи с этим Безуглая назвала Сырского преступником. Она подчеркнула, что каждый день пребывания главнокомандующего ВСУ на соответствующем посту ведет к снижению боеспособности армии страны.

Ранее Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО.

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