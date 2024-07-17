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Трамп дал понять, что не собирается защищать Тайвань бесплатно

Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за защиту от Китая

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Charly Triballeau/AP

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за защиту от Китая. Его слова передает Bloomberg.

«Я думаю, Тайвань должен платить нам за защиту. Мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань не дает нам ничего. Тайвань находится в 9,5 тыс. миль от нас», — заявил он.

По его мнению, Тайвань мог бы сам обстреливать территорию материкового Китая, но не хочет этого делать, чтобы не терять заводы по производству чипов.

10 июля замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что обстановка вокруг Тайваня потенциально может обостриться.

В этот же день Министерство обороны Тайваня за сутки зарегистрировало 35 воздушных судов и восемь кораблей КНР у границ острова. Сообщается, что 26 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО острова, пересекая срединную линию Тайваньского пролива.

Ранее в США заявили, что при Трампе Америка будет демонстрировать России силу.

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