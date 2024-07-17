В Госдуме заявили о надежной защите Крымского моста

Крымский мост находится под надежной защитой и остается недостижимым для террористических атак украинских властей. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что Крымский мост является крупнейшим объектом гражданской инфраструктуры, уникальной транспортной артерией. В связи с этим любые атаки на мост представляют из себя акт государственного терроризма, за который Россия всегда даст самый суровый ответ. Это, отметил Слуцкий, должны четко понимать «и укрофашисты, и их западные спонсоры».

Депутат заявил, что Крымский мост надежно защищен, поэтому у «украинских нацистов и вандалов» ничего не получится с его разрушением.

До этого сообщалось, что в очереди перед Крымским мостом скопилось почти 1,3 тысячи автомобилей.

6 июля руководитель министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт заявил об усилении работы стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан.

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.