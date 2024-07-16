На Украине произошел взрыв

В Одесской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Одесской области», — говорится в сообщении.

16 июля сообщалось, что взрыв произошел в Харькове.

Также сообщалось, что объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Запорожской области.

До этого на Украине в городе Каневе Черкасской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе неизвестные сожгли машину военного.