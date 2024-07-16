В Грузии считают, что боевые действия на Украине завершатся в следующем году

Боевые действия на Украине будут вскоре остановлены. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, передает ТАСС.

«Война, которая идет на Украине, завершится не позднее чем через год, а если на выборах президента Америки победят республиканцы, война может завершиться уже в январе», — заявил Иванишвили.

По мнению грузинского политика, для Грузии завершение конфликта на Украине является выгодным для Тбилиси — мир на Украине будет гарантировать исчезновение недопонимания между Тбилиси, Брюсселем и Вашингтоном.

До этого министр иностранных дел и сотрудничества Южноафриканской республики Рональд Ламола заявил, что мирное урегулирование на Украине невозможно без России.

По мнению Ламолы, только участие России в любом формате переговоров позволит приблизить мир.

Ранее политолог назвал основную цель «мирной миссии» Орбана.