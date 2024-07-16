В Израиле хотят усилить давление на ХАМАС

Израилю необходимо усилить давление на ХАМАС для освобождения заложников, взятых при нападении боевиков радикальной организации 7 октября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израильский премьер утверждает, что ХАМАС находится в данный момент под постоянным давлением, пока ЦАХАЛ наносит постоянные удары по командирам боевых подразделений радикальной организации.

«Сейчас как раз самое время для дальнейшего усиления давления, возвращения домой всех похищенных <...> и достижения всех целей войны», — заявил Нетаньяху.

Также Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается проигрывать эту войну.

До этого советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль решает с посредниками вопрос о месте проведения переговоров с палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее ХАМАС опроверг выход из переговоров по Газе.