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Украинский дрон дважды атаковал жилой дом под Курском и ранил спасателя

Губернатор Смирнов: дрон ВСУ дважды атаковал домовладение в Теткино

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В поселке Теткино Глушковского района украинский беспилотник атаковал домовладение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Во время ликвидации возгорания коптер совершил повторную атаку. Осколочное ранение получил спасатель», — рассказал чиновник.

По словам Смирнова, мужчине оказали помощь, после чего отвезли в районную клинику.

Отмечается, что в доме, который был атакован дроном, начался пожар. Его и тушил спасатель, когда произошла повторная атака БПЛА.

До этого сообщалось, что житель Глушковского района Курской области получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Мужчина находился за рулем комбайна, когда его атаковал дрон. Пострадавшего доставили в Глушковскую районную больницу. После обследования его направят в областную клинику.

Сам комбайн также получил повреждения, его собственнику обещали посильно возместить ущерб.

Ранее стало известно, что в Курской области завод получил серьезные повреждения из-за атаки ВСУ.

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