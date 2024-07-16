Порошенко внес залог за координатора атак на «Северные потоки»

Экс-президент Украины Петр Порошенко внес залог в размере 9 млн гривен ($217 тыс.) за бывшего офицера Сил спецопераций Романа Червинского, обвиняемого в непреднамеренном ударе по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области. Об этом сообщает РБК.

Политик назвал обращение с Червинским жестоким, а также поддержал решение суда изменить меру пресечения и разрешить выйти обвиняемому на свободу.

Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Экс-полковник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Червинский без разрешения руководства пытался завербовать российского летчика, чтобы тот угнал для Украины самолет. Позже стало известно, что он общался с сотрудниками ФСБ, и в день предполагаемый день операции по украинскому аэродрому, где должны были встретить перебежчика, был нанесен ракетный удар.

Червинский был задержан и обвинен в превышении должностных полномочий.

В 2023 году издание The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщило, что Червинский координировал диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».