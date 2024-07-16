Военные инструкторы научили российских детей управлять дроном «Упырь»

В Челябинске военные инструкторы научили детей управлять дроном «Упырь». Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полпредства в Уральском федеральном округе.

По информации чиновников, обучение управлению беспилотниками проходит в рамках выставки трофейной техники. Оборудование, которое используется во время мастер-классов, идентично тому, на котором учатся военнослужащие.

«Военные инструкторы провели свыше десяти тысяч мастер-классов для желающих. Поуправлять FPV-дроном хотят как дети, так и взрослые», — сказали в полпредстве.

До этого сообщалось, что трофейные M1 Abrams и Leopard 2А6 выставят в Санкт-Петербурге.

1 июля стало известно, что выставка трофейной военной техники прекращает работу на Поклонной горе в Москве, ее экспонаты временно перевезут в парк «Патриот» в Подмосковье, откуда они затем отправятся в Санкт-Петербург. На Поклонной горе выставка проработала два месяца. За это время ее посетили свыше 1,3 млн человек. Всего на ней были представлены 33 образца западной военной техники, включая немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams соответственно.

Ранее сообщалось, что представители семи стран посетили выставку трофейного оружия в Москве.