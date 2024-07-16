Чехия планирует построить на Украине завод по производству винтовок и боеприпасов

Чешская компания Sellier & Bellot планирует построить на Украине завод по производству боеприпасов. Она подписала соглашение с украинскими коллегами, сообщил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала на пресс-конференции после совместного заседания правительств Чехии и Украины в Праге, передает РИА Новости.

«Представители чешской фирмы Sellier & Bellot подписали сегодня с украинскими коллегами соглашение о создании на Украине предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов», — сказал премьер.

В июне на Украине открылся первый цех по ремонту и производству бронетехники, который был построен совместно с немецким производителем вооружений Rheinmetall.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявлял, что страна рассчитывает до конца 2024 года произвести первую бронемашину Lynx на своей территории совместно с Rheinmetall.

Ранее президент Чехии заявил, что Украина получит по 50 тыс. снарядов в июле и августе.