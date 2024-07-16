Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чехия планирует построить на Украине завод по производству винтовок и боеприпасов

Фиала: Sellier & Bellot построит завод по производству боеприпасов на Украине

close
100%
Depositphotos

Чешская компания Sellier & Bellot планирует построить на Украине завод по производству боеприпасов. Она подписала соглашение с украинскими коллегами, сообщил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала на пресс-конференции после совместного заседания правительств Чехии и Украины в Праге, передает РИА Новости.

«Представители чешской фирмы Sellier & Bellot подписали сегодня с украинскими коллегами соглашение о создании на Украине предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов», — сказал премьер.

В июне на Украине открылся первый цех по ремонту и производству бронетехники, который был построен совместно с немецким производителем вооружений Rheinmetall.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявлял, что страна рассчитывает до конца 2024 года произвести первую бронемашину Lynx на своей территории совместно с Rheinmetall.

Ранее президент Чехии заявил, что Украина получит по 50 тыс. снарядов в июле и августе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами