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В Литве сменился командующий армией

Президент Литвы Науседа назначил генерала Вайкшнораса командующим армией

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Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил бригадного генерала Раймундаса Вайкшнораса командующим Вооруженными силами страны. Об этом сообщает издание Delfi.

Предудыщий главнокомандующий литовской армией, генерал Вальдемарас Рупшис покинул свой пост в связи с окончанием срока службы. Кандидатуру Вайкшнораса в литовском парламенте предложил лично Науседа — бригадный генерал был утвержден сеймом Литвы единогласно 20 июня 2024 года.

Вайкшнорас принимал участие во вторжении в Афганистан, окончил Литовскую военную академию имени генерала Йонаса Жямайтиса, а также Военный колледж армии США. Уточняется, что бригадный генерал Вайкшнорас является первым главнокомандующим литовской армии, который не проходил воинскую службу в Советской Армии.

До этого германский политолог Александр Рар заявил, что в Польше и странах Балтии боятся, что продвижение Вооруженных сил России на Украине приведет к ухудшению их собственной безопасности.

Ранее стало известно, когда Польша завершит укрепление своей восточной границы.

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