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Начальник Генштаба наградил отличившихся при взятии населенного пункта в ДНР

Герасимов вручил награды военным, отличившимся при взятии Урожайного в ДНР

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных Валерий Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, которые отличились при освобождении населенного пункта Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта Урожайное, и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях», — говорится в сообщении.

Населенный пункт Урожайное был взят под контроль Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления летом 2023 года. О переходе под российский контроль Минобороны сообщило 14 июля. Отмечалось, что в Урожайном проводятся зачистка и разминирование.

Также сообщалось о поражении живой силы и техники украинской армии в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки, а также отражении двух контратак штурмовых подразделений в ДНР.

12 июля сообщалось, что группировка войск «Центр» ВС РФ за неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет о таких населенных пунктах, как Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход.

Ранее в ДНР рассказали о боях российских войск на трех направлениях.

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