Депутат Мурманской области назвала бойца СВО подонком

Член Совета депутатов Ковдорского округа Мурманской области Татьяна Клементьева назвала подонком участника специальной военной операции (СВО), первого секретаря Североморского городского отделения КПРФ Евгения Голубоцкого. Об этом сообщает издание «СеверПост».

Отмечается, что Татьяна Клементьева является супругой депутата Мурманской областной думы Александра Клементьева. Ее муж также занимается общественно-политической деятельностью.

Поводом для такой реакции со стороны женщины стал репост сообщения участника СВО, к которому было прикреплено обращение работников алакурттинской школы к региональному министру образования.

В нем говорилось, что Клементьев раньше работал сельским учителем истории, обществознания и английского языка. В комментарии якобы содержалась информация о том, что супруг депутата злоупотребляет спиртными напитками, после чего начинает применять физическое насилие против своей жены.

«Подонку — подонково будущее. Мой муж устроил Вас на работу. А я как мать троих детей счастлива со своим мужем», — заявила оскорбленная Клементьева в ответ на комментарий.

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