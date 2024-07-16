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Жителям Удмуртии вынесли приговор за подготовку к нападению на объекты госвласти

Четверых жителей Удмуртии осудили за подготовку к нападению на органы госвласти

Четверо жителей Удмуртии предстали перед судом по делу о подготовке к вооруженному нападению на объекты госвласти и правоохранительных органов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на УФСБ по региону.

Подозреваемых Александра Булдакова, Александра Васильева, Дмитрия Третьякова и Олега Цупрова задержали в сентябре 2020 года. Выяснилось, что они оборудовали тайники, откуда позже полицейские достали 15 пистолетов, четыре автомата, восемь винтовок, 32 гранаты, 20 кг взрывчатки и 19 тыс. патронов различного калибра.

В итоге мужчин приговорили к лишению свободы на срок от 9 до 13 лет. Также каждому нужно будет выплатить штраф в размере 200 тыс. руб.

До этого Майкопский городской суд вынес приговор фигуранту дела о подготовке нападения на православный храм в Майкопе и покушения на священнослужителей. Отмечается, что подсудимый является выходцем из среднеазиатской страны.

Ранее МИД России обнаружил след зарубежных заказчиков теракта в «Крокусе».

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