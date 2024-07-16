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Следствие попросило суд продлить арест генералу Шамарину

Суд 18 июля рассмотрит вопрос о продлении ареста генералу Шамарину

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Минобороны РФ

Военные следователи просят 235-й гарнизонный военный суд продлить срок ареста начальнику главного управления связи Вооруженных сил России Вадиму Шамарину, обвиняемому в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока ареста в отношении обвиняемого Шамарина. Заседание запланировано на 18 июля в 14:00 мск», — сказала собеседница агентства.

26 июня министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 38,8 миллиона рублей против пермского телефонного завода «Телта», чье руководство связано с коррупционным делом Вадима Шамарина.

По данным следствия, Шамарин получил от генерального директора и главного бухгалтера пермского предприятия около 36 миллионов рублей с апреля 2016 года по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и за общее покровительство.

Ранее генерала Ивана Попова перевели из СИЗО под домашний арест.

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