Житель Курской области пострадал после атаки ВСУ

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на один из домов в поселке Теткино Курской области, ранен местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Сегодня утром в поселке Теткино Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель», — написал чиновник.

Он также добавил, что в настоящее время пострадавшему оказывают первую медицинскую помощь.

В Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами РФ. Уточняется, что девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью, один — над Воронежской областью и один — над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Также сообщалось, что в ночь на 16 июля силы ПВО отразили ракетную атаку со стороны ВСУ на Мариуполь. Отмечается, что все шесть воздушных целей были сбиты. Предварительно, это были дальнобойные ракеты.

Ранее российские военные за сутки сбили две ракеты ATACMS.