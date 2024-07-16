Жителя Воронежской области ранило при падении осколков беспилотника ВСУ

В Воронежской области после падения обломков украинского беспилотника ночью 16 июля в поселке городского типа Подгоренский загорелась сухая трава. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Также в поселке зафиксировали повреждения остекления в двух многоквартирных домах. Один местный житель получил резаную рану правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР.

Во время инцидента в поселке пропадало электричество, но все уже восстановили. На сетях газоснабжения специалисты продолжают устранять последствия произошедшего.

В поселке создали оценочную комиссию для установления ущерба, отметил Гусев. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем, заверил он.

В Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.