Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в населенном пункте Работино. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно то же самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают «свои», — заявил он.

12 июля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским солдатам сдались 22 украинских военнослужащих.

До этого министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев показал пленных военных ВСУ. В июне на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko было опубликовано интервью с пленными чеченскими солдатами. Дудаев назвал автора канала «нацистским отродьем», отметив, что это отличает пленных бойцов ВСУ от попавших в плен чеченских военных. Также Дудаев подчеркнул, что чеченцы попали в плен, будучи «в отключке», а украинские военные сдались добровольно.

Ранее разведчики ВС РФ без стрельбы взяли в плен две смены бойцов ВСУ.