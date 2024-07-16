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Пентагон стал учитывать сигналы РФ в сфере ядерного сдерживания

Пентагон признал, что вынужден учитывать сигналы России в ядерной сфере

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Shutterstock

Заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара признал необходимость учитывать сигналы России в области ядерного сдерживания и периодически корректировать действия Вооруженных сил США. Об этом пишет ТАСС.

В ходе видеосеминара в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла Джебар отметил, что исторически США были ограничены в своих действиях из-за наличия у противника ядерного оружия, и это не ново. По словам представителя Пентагона, американские вооруженные силы сталкивались с ограничениями в прошлом, например, во время войн в Корее и Вьетнаме из-за опасений, связанных с ядерными возможностями противников.

Американец отказался комментировать заявления президента России о ядерной сфере, оставив это Госдепартаменту США. Джебара подтвердил, что Пентагон постоянно учитывает подобные сигналы других стран и принимает соответствующие меры в ответ. Он подчеркнул необходимость модернизации ядерного арсенала США для обеспечения разнообразных средств сдерживания.

Иногда США, отметил генерал-лейтенант, вынуждены приостанавливать полеты своей военной авиации в ответ на подобные сигналы от ядерных государств, чтобы избежать недопониманий.

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