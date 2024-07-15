В «Ахмате» прокомментировали видео с расстрелом «Азовом» российского бойца

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал расстрел членами бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) бойца ВС РФ нарушением Женевских конвенций. Его слова приводит ТАСС.

«Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как «Азов», которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях», — подчеркнул он.

Видео с кадрами расстрела было опубликовано в Telegram-канале бригады вечером 15 июля, а затем перепубликовано пресс-службой ВСУ.

Женевские конвенции составляют основу международного гуманитарного права и защищают участников боевых действий, попавших в плен или утративших боеспособность.

На кадрах, снятых налобной камерой украинского военного, видно, как тот идет по блиндажу после того, как в него закинули несколько гранат, что могло вызвать контузию у находившихся внутри. Мужчина замечает за углом сидящего на полу российского бойца, который не оказывает сопротивления и выглядит растерянным, приподнимает руки, словно готовый сдаться в плен. Сразу же после обнаружения украинский боец стреляет в россиянина, попадая в лоб и плечо, а затем добивает серией выстрелов в голову, не давая возможности сдаться.

До этого врач рассказал журналистам об убийстве российских военных в плену у Украины.

Ранее СК РФ начал расследовать информацию о казни российского военнопленного ВСУ.