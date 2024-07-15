Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Ахмате» прокомментировали видео с расстрелом «Азовом» российского бойца

Командир «Ахмата»: расстрел «Азовом» бойца ВС РФ нарушил Женевские конвенции

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал расстрел членами бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) бойца ВС РФ нарушением Женевских конвенций. Его слова приводит ТАСС.

«Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как «Азов», которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях», — подчеркнул он.

Видео с кадрами расстрела было опубликовано в Telegram-канале бригады вечером 15 июля, а затем перепубликовано пресс-службой ВСУ.

Женевские конвенции составляют основу международного гуманитарного права и защищают участников боевых действий, попавших в плен или утративших боеспособность.

На кадрах, снятых налобной камерой украинского военного, видно, как тот идет по блиндажу после того, как в него закинули несколько гранат, что могло вызвать контузию у находившихся внутри. Мужчина замечает за углом сидящего на полу российского бойца, который не оказывает сопротивления и выглядит растерянным, приподнимает руки, словно готовый сдаться в плен. Сразу же после обнаружения украинский боец стреляет в россиянина, попадая в лоб и плечо, а затем добивает серией выстрелов в голову, не давая возможности сдаться.

До этого врач рассказал журналистам об убийстве российских военных в плену у Украины.

Ранее СК РФ начал расследовать информацию о казни российского военнопленного ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами